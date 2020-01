UFFICIALE: Antonucci in prestito al Vitoria Setubal. Il giocatore su instagram: “Daró tutto per questo club” (FOTO)

Mirko Antonucci lascia la Roma per trasferirsi in Portogallo. L’attaccante giallorosso è passato ufficialmente in prestito al Vitoria Setubal, come testimonia proprio un post su twitter della società lusitana. Il giocatore ha poi espresso la sua gioia su instagram postando una foto con la nuova maglia e scrivendo: “Sono davvero felice di far parte di questa famiglia. Daró tutto per questo grande club”