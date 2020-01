Stadio Roma: il "via libera" potrebbe arrivare entro Pasqua

Continua a muoversi la macchina burocratica per lo stadio della Roma. Dopo la nuova archiviazione Raggi, c'è molto ottimismo in Campidoglio riguardo l'approvazione della convenzione e della variante urbanistica. Secondo l'amministrazione capitolina il "via libera" per lo stadio potrebbe arrivare entro Pasqua.

