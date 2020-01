Calciomercato Roma, PETRACHI: "Smalling? È una sua decisione, lui ama Roma. Se deciderà di rimanere saremo felici di tenerlo definitivamente“

DAILY MAIL - Chris Smalling è di certo uno dei giocatori più importanti della Roma. Sia tifosi che dirigenza vorrebbero vederlo nella Capitale a titolo definitivo e non solo in prestito. Proprio di questa operazione ha parlato ai media inglesi il ds della Roma Gianluca Petrachi: "È una sua decisione. Se deciderà di rimanere saremo felici di tenerlo definitivamente. Siamo molto contenti con Smalling e lui lo sa. Con il Manchester United abbiamo una relazione eccellente, abbiamo un feeling incredibile. Il ragazzo è carismatico. Ama Roma e lo stile di vita italiano. Smalling è tranquillo, vive bene a Roma, si trova bene qui ed è tornato ai grandi livelli. Sta seguendo un corso di italiano per migliorare la lingua. Mi rende felice perché dimostra che il ragazzo è intelligente".

Il direttore sportivo ha poi continuato: " Tecnicamente è molto forte. Peso sia fondamentale per un direttore sportivo sapere come i giocatori possano fare bene. Ero sicuro di questo affare e i risultati mi hanno dato ragione. Ho sempre voluto scegliere ragazzi che abbiano il desiderio di fare bene. Smalling voleva mostrare il suo talento e il mio obiettivo era quello di farlo giocare bene e creare armonia intorno a lui. Ne aveva bisogno. Avevo bisogno di un centrale aggressivo per supportare giovani come Mancini. Smalling era perfetto per questo compito".

