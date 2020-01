VIDEO - Sheraton Milano, PETRACHI: “Soddisfatti del mercato? Non è ancora chiuso...”

Ultime ore convulse di calciomercato in casa Roma. Dopo gli arrivi di Ibanez, Villar e Carles Perez e la prossima cessione di Florenzi al Valencia, non sembrano essere terminate le operazioni. A testimoniarlo è lo stesso direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi, che intercettato all’interno dello Sheraton di Milano, ha dichiarato: “Se siamo soddisfatti del nostro mercato? Non è ancora chiuso...”