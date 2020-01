FONSECA: "Ricorderò per sempre il sostegno dei tifosi prima del derby. La Roma è un club unico" (VIDEO)

Grandi emozioni quelle vissute dal tecnico della Roma Paulo Fonseca nel derby disputato una settimana fa e pareggiato 1-1. Attraverso i canali social della Empower Sports, l'agenzia che cura la comunicazione dell'allenatore lusitano, Fonseca è voluto tornare sulla stracittadina capitolina, in particolare sul sostegno mostrato dai tifosi giallorossi alla squadra il giorno prima della partita. "Questo è un club unico, con dei tifosi unici. Abbiamo avuto i tifosi con noi, è stato un momento forte ed emozionante. Io ho vissuto tanti momenti nel calcio, ma prima di una partita, avere questo livello di supporto è stato un qualcosa che non ho mai vissuto e che ricorderò per sempre - le parole del tecnico -. La passione che i tifosi hanno per la Roma e il club è un qualcosa che non ho mai visto. Allo stadio, con questo sostegno, c'è un'atmosfera fantastica creata dai nostri tifosi che ci danno grande forza. È un peccato non aver vinto, ma la squadra ha giocato bene, ha avuto coraggio e abbiamo creato tante occasioni da gol contro una squadra come la Lazio. Meritavamo la vittoria e anche se non abbiamo ottenuto i tre punti, sono orgoglioso dei miei giocatori".

