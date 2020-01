FOTO - Trigoria: Villar e Perez uniti al gruppo. Proseguono il recupero Zaniolo, Diawara, Mkhitaryan e Zappacosta

Prosegue il lavoro della Roma in vista della gara contro il Sassuolo di sabato sera. Continuano il percorso di recupero dai rispettivi infortuni Zaniolo, Diawara, Zappacosta e Mkhitaryan, mentre al gruppo si sono uniti anche Carles Perez e Gonzalo Villar, i due neo acquisti ufficializzati oggi. Out Florenzi, partito per Valencia