ORSI: "Florenzi è un giocatore normale, molto lontano da Totti e De Rossi" - PARISI: "Spero sia un arrivederci e non un addio"

L'addio di Alessandro Florenzi è il centro dei discorsi di tutto l'etere romano. Il terzino, che si è allontanato dalla Capitale solo in occasione del prestito al Crotone, fino a giugno vestirà la maglia del Valencia. La partenza del numero 24 è stata accolta in molti modi diversi. Fernando Orsi ha mostrato le differenze fra lui e i precedenti capitani della Roma: "Florenzi è molto lontano da Totti e De Rossi, rispetto a quello che hanno lasciato non è lo stesso. Non ha lasciato un segno indelebile, sia tecnicamente che come trasporto. E’ un giocatore normale, diciamoci la verità". Stefano Agresti, invece, pensa alla squadra ed è timoroso per un suo possibile indebolimento: "La Roma potrebbe uscirne indebolita dalla cessione di Florenzi. Si spera nel recupero di Zappacosta, che però è un punto interrogativo".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Chi è il Baldini di Friedkin? Colui che organizzerà dunque l’organigramma della futura Roma. C’è un avvocato di JP Morgan che sta seguendo la trattativa da vicino ma non credo possa essere lui, vi confermo che ci sarà il figlio Rayan a Roma. Come Zhang jr? Molto di più… (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Se ne va il terzo capitano di fila e non mi sembra ci siano levate di scudi… Un addio mascherato da arrivederci: come farà Florenzi a tornare. Da quanto mi risulta alla fine aveva anche trovato la quadra con Fonseca, con cui non si era capito, ma non si sentiva più nell’ambiente giallorosso. E poi anche il rapporto con i tifosi… Qualcuno rammaricato c’è, ma è più per un avversione a Pallotta (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Alla fine Florenzi è vittima di un equivoco tattico: sono anni che non sa che tipo di giocatore deve essere. E poi per prendere quella fascia dopo Totti e De Rossi devi essere un gigante, lui non ha quelle caratteristiche. Non mi sembra meno romanista degli altri e accanirsi nei suoi confronti mi sembra immeritato (ALVARO MORETTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Florenzi? Guardandola senza colori, è un’operazione tecnica: un giocatore che non gioca e vuole più spazio, la squadra non riesce a garantirglielo e lui va in un’altra squadra per non perdere l’Europeo. Tutto qua (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Per Florenzi spero sia un arrivederci e non un addio al di là delle formule del trasferimento. La speranza è che questa separazione non abbia incrinato il rapporto con la Roma, perché una divisione temporanea può far bene a tutti e due. I nuovi acquisti non migliorano più di tanto la Roma ma la stabilizzano e possono dare soluzioni (GIOVANNI PARISI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La partenza di Florenzi, dal punto di vista tecnico, non è una perdita importante. Perez è un buon giocatore che può agire sulla fascia al posto dell’infortunato Zaniolo. Gli altri due acquisti non li calcolo per ora (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)