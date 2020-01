Calciomercato Roma: Nzonzi in viaggio verso Rennes. Il francese è pronto a firmare con il nuovo club

Negli ultimi mesi Steven Nzonzi sta avendo dei momenti duri al Galatasaray. L'allenatore dei turchi, infatti, ha deciso di mettere fuori rosa il giocatore che cerca così una nuova meta dove giocare e sembra averla trovata. Il centrocampista francese, infatti, è sull'aereo per tornare in patria, allo Stade Rennes, con cui è pronto a firmare il contratto. La Roma, che darà via il giocatore in prestito fino alla fine della stagione, si prenderà carico di una parte dello stipendio del giocatore. L'altra parte verrà pagata dal club francese, a differenza del Galatasaray che se ne era fatto totalmente carico.

