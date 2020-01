Intervento ok per Zaniolo: "Non vedo l'ora di tornare". Mercato: nel mirino Politano, a centrocampo spunta anche Orel Mangala. Pallotta-Friedkin: svolta vicina

A rendere più amara la sconfitta contro la Juventus l'infortunio di Nicolò Zaniolo, oggi operato a Villa Stuart: intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro riuscito. "Non vedo l'ora di tornare", il messaggio del giallorosso, sommerso via social dall'affetto di compagni e avversari, che domani inizierà il consueto percorso di riabilitazione.

Mentre la Roma a Trigoria ha iniziato a correre in vista del Parma, gara di Coppa Italia in programma giovedì sera, si pensa al mercato: nel mirino Politano, idee Castrovilli e Orel Mangala per il centrocampo. Nuovi aggiornamenti sullo stato della trattativa Pallotta-Friedkin per la cessione del club: attese novità entro il 26 gennaio.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

FIUMICINO, RIENTRA A ROMA DE ROSSI: "HO SAPUTO DI ZANIOLO, LO ANDRO' A TROVARE"

IL TEMPO: STADIO E CAMBIO PROPRIETA', AL VIA LA SETTIMANA DECISIVA

IL MESSAGGERO - UNA MALEDIZIONE CHE HA FRENATO LA CRESCITA DELLA SQUADRA

I VOTI DEGLI ALTRI: VERETOUT E KOLAROV 'SI ADDORMENTANO'. DIAWARA 'PUNTO DI RIFERIMENTO'

VIDEO - D. BERSANI: "SERATA DA INCUBO, SALVIAMO IL MOTO D'ORGOGLIO. ORA PALLA A PETRACHI"

TRIGORIA: RIPRESA CON SANTON E KLUIVERT CHE TORNANO A LAVORARE PARZIALMENTE IN GRUPPO

VILLA STUART: VISITA DI CONTROLLO ALL'ADDUTTORE PER FAZIO

CALCIOMERCATO ROMA, L'IDENTIKIT DI PETRACHI PORTA A OREL MANGALA O CASTROVILLI. ACCELERATA PER POLITANO

CALCIOMERCATO ROMA: RINNOVO IN ARRIVO PER PELLEGRINI. VIA LA CLAUSOLA

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: GIALLOROSSI SU VILLAR DELL'ELCHE

ZANIOLO, OPERAZIONE OK: "NON VEDO L'ORA DI TORNARE" - IL MESSAGGIO DI TOTTI: "TORNERAI PIU' FORTE"

FRIEDKIN, TRATTATIVA IN FASE AVANZATA. UN DIRIGENTE VICINO AL MAGNATE USA: "POSSIBILE CHIUSURA PER IL 26"

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24