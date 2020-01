Trigoria, ripresa in vista del Parma. Santon e Kluivert in gruppo per parte della seduta

La Roma torna a correre. Dopo il ko con la Juve aggravato dal lungo stop di Nicolò Zaniolo, che sarà operato oggi al ginocchio, l'undici giallorosso si allena in vista del match di Coppa Italia con il Parma. Come di consueto per gli allenamenti post match, squadra divisa in due gruppi: solo scarico in palestra per chi ha giocato ieri, seduta ordinaria per gli altri.

Due novità dall'infermeria: procede il recupero di Davide Santon e Justin Kluivert, che hanno svolto parte dell'allenamento con il gruppo. Lavoro individuale per gli altri indisponibili Fazio, Pastore e Zappacosta.