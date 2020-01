FOCOLARI: "La Roma dipende troppo dalla condizione di Dzeko" - PALIZZI: "Con tutti questi infortuni, è un miracolo che sia quarta"

La Roma esce sconfitta dal big match dell'ultima giornata del girone d'andata contro la Juventus. I giallorossi subiscono due gol nei primi dieci minuti di gara e non basta il gol su rigore di Perotti a ribaltare la partita. "La Roma ha avuto una grandissima reazione sul piano caratteriale ed emotivo dopo i due gol subiti, purtroppo non è bastato" come sottolinea Roberto Renga.

Oltre che dalla sconfitta però la partita purtroppo è stata caratterizzata dall'infortunio di Nicolò Zaniolo che oggi si sottoporrà a un intervento chirurgico. "Il dispiacere per l'infortunio di Zaniolo pone la sconfitta con la Juve in secondo piano" dice Furio Focolari.

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

_____

La Roma deve fare assolutamente qualcosa di importante in attacco. I gol non possono arrivare solo da Dzeko, è il momento di intervenire sul mercato (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Il dispiacere per l'infortunio di Zaniolo pone la sconfitta con la Juve in secondo piano. Ieri la Roma non mi è piaciuta: i giallorossi hanno avuto un momento positivo solo quando Dzeko è salito in cattedra ed hanno trovato il gol. La squadra dipende troppo dalla condizione del bosniaco, se cala lui cala anche la Roma (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma ha avuto una grandissima reazione sul piano caratteriale ed emotivo dopo i due gol subiti, purtroppo non è bastato. Mi aspettavo che la Juventus gestisse meglio la partita, invece ha mostrato diversi punti di debolezza (ROBERTO RENGA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ci sono grandi differenze tra la sconfitta con il Torino e quella con la Juventus. I giallorossi hanno giocato per quasi 70 minuti meglio della Juventus, ma hanno regalato due gol. Giocatori d’esperienza come Kolarov non possono commettere questi errori. La Roma deve migliorare (GUIDO D'UBALDO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Qualcosa è cambiato nella Roma dopo la sosta. In 15 giorni c’è stata un'involuzione, si è perso quello che era stato costruito nei mesi precedenti (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Tolti i due regali fatti, ieri non ho visto una brutta Roma. A tratti ha giocato meglio della Juventus, al di là di tutte le colpe. È un anno e mezzo ormai che chi allena la Roma, allena una squadra virtuale. Mercato? Secondo me il centrocampista di cui parlava Petrachi potrebbe essere uno alla Vieira della Samp (ALESSANDRO AUSTINI, Tele Radio Stereo 92.7)

Con questi infortuni, la Roma è un miracolo che sia quarta (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo 92.7)