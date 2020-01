Il futuro di Lorenzo Pellegrini sarà ancora giallorosso. Secondo quanto riferisce l'emittente radiofonica è in dirittura d'arrivo la trattativa tra la Roma e il centrocampista per il rinnovo di contratto. Un dettaglio fondamentale: il nuovo accordo non prevederà alcuna clausola rescissoria, a differenza dell'attuale contratto che consente al giocatore di liberarsi per 30 milioni.

(radio radio)