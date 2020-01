Calciomercato Roma, l'identikit di Petrachi porta a Orel Mangala e Castrovilli. Ma ora accelerata per Politano

ESCLUSIVA LR24.IT - L'identikit stilato ieri sera nel prepartita dal ds Gianluca Petrachi del prossimo acquisto della Roma era chiaro e circostanziato. Giovane, che possa entrare da subito nelle rotazione dei due mediani (quindi da aggiungersi a Diawara, Veretout e Cristante), che è già titolare nella propria squadra. Da lì addetti ai lavori e tifosi hanno iniziato a capire di chi si potesse trattare. A quanto risulta alla nostra redazione il club giallorosso avrebbe messo nel mirino da un po' di tempo il classe '98 Orel Mangala, centrocampista belga in forza allo Stoccarda (serie B tedesca). Nazionale Under 21 del Belgio, mediano dotato di ottimo fisico e ancora ampi margini di miglioramento sul piano tecnico-tattico ma appetito già da moltissimi club di primo piano come Arsenal e Lione.

Altro nome su cui Petrachi punta da tempo è quello di Gaetano Castrovilli, vero trascinatore in questa annata complicata della Viola. Classe '97, non ha risentito minimamente del salto dalla B alla A, già convocato da Mancini, è in grado di giocare nel centrocampo a due ma il meglio lo dà nel ruolo di incursore.

Tutto questo, che vi stiamo descrivendo, fino alle 21.20 circa. Poi il maledetto crack al ginocchio di Nicolò Zaniolo potrebbe aver inevitabilmente cambiato i piani del management giallorosso. Presumibile che le priorità si siano spostate su un giocatore che possa, almeno nelle intenzioni tattiche, sostituire lo sfortunato ex Entella.

Petrachi starebbe pensando seriamente al ritorno in giallorosso di Matteo Politano. Solo in seconda battuta ci sarebbe l'ipotesi Suso.

MDR