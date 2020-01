Villa Stuart: anche Fazio nella clinica romana per le visite di controllo all'adduttore (FOTO)

Non solo Nicolò Zaniolo, che in questi minuti si sta sottoponendo all'operazione chirurgica per la lesione del legamento del crociato anteriore del ginocchio destro subita ieri sera durante il match con la Juventus, ma, come riferisce il giornalista del Corriere dello Sport Jacopo Aliprandi attraverso il proprio profilo Twitter, a Villa Stuart è presente anche Federico Fazio per svolgere le visite di controllo per il problema all'adduttore che lo ha tenuto fuori nelle ultime due uscite della Roma.