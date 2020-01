Roma-Friedkin, un dirigente vicino al texano: "Fase avanzata della trattativa. Quadro più chiaro entro il 26 gennaio"

ROMAPRESS.US - Prosegue la trattativa tra Dan Friedkin e James Pallotta per il passaggio di proprietà della Roma. Come riferito da un dirigente vicino all'imprenditore texano, nei prossimi giorni si potrebbe verificare un'accelerata dell'operazione, con novità importanti attese per il 26 gennaio, giorno in cui si gioca il derby. "Si chiuderà ovviamente prima del 31, quindi la data del 26 non è inverosimile. Come ho già detto, si tratta di diverse proprietà che cambiano di mano, quindi l'intero mese è stato dedicato a mettere tutto in ordine" le parole dal dirigente rilasciate in esclusiva al portale giallorosso che ha poi aggiunto: "Ci vuole un'altra settimana per avere un quadro più chiaro della situazione, ma è plausibile che l'operazione possa concludersi il 26 gennaio".

