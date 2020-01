Calciomercato Roma, dalla Spagna: occhi su Villar dell'Elche, pronta offerta da 3 milioni

Offensiva sul mercato. All'indomani del brutto infortunio occorso a Nicolò Zaniolo, la Roma è pronta a correre ai ripari, ma guarda anche a rinforzarsi in altri reparti. "Possibile l'arrivo di un giovane centrocampista", aveva dichiarato ieri il ds Petrachi. E dall'estero arrivano indiscrezioni sul possibile indiziato: secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo, il club giallorosso ha messo gli occhi su Gonzalo Villar, centrocampista centrale dell'Elche e della nazionale Under 21 delle 'Furie Rosse'. Stando ai primi rumors la società capitolina è disposta a mettere sul piatto 3 milioni di euro.

Classe 1998, con alle spalle già 18 presenze in Segunda Division, Villar è legato all'Elche fino al 2021 e ha una clausola rescissoria di 25 milioni. C'è però da battere la concorrenza del Valencia, che vanta la proprietà dell'80% dei diritti economici del giocatore (il restante 20% è in mano all'Elche) oltre a un diritto di prelazione, che garantirebbe loro l'acquisto pareggiando l'offerta di un altro club.

(as)

