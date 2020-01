I VOTI DEGLI ALTRI - Veretout e Kolarov "si addormentano", Zaniolo "unico a reagire", Diawara "punto di riferimento"

LAROMA24.IT - Seconda sconfitta consecutiva per la Roma, che ha perso entrambe le gare disputate all'Olimpico nel 2020. I giallorossi escono sconfitti per 2-1 dal match contro la Juve e pagano gli errori individuali commessi da Veretout (4,57) e Kolarov (4,64). Il francese "si addormenta su Dybala e prova il calcio di rigore per i bianconeri" mentre il serbo "si lascia anticipare da Demiral sull'1-0 e va spesso in difficoltà nell'uno contro uno". Zaniolo, uscito a metà del primo tempo per un grave infortunio al ginocchio, è risultato comunque il migliore in campo (6,35) "l'unico che prova a reagire alle sberle bianconere", bene anche Diawara (6,28) "punto di riferimento a centrocampo".

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Pau Lopez 6,21

Florenzi 6,21

Smalling 5,5

Mancini 5,92

Kolarov 4,64

Diawara 6,28

Veretout 4,57

Pellegrini 5,14

Zaniolo 6,35

Perotti 6,07

Dzeko 5,42

Under 5,71

Cristante 6,07

Kalinic NG

Fonseca

