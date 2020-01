VIDEO - DdV Bersani: "Serata da incubo, salviamo il moto d'orgoglio. Ora palla a Petrachi"

Serata da incubo per la Roma, che contro la Juventus perde la partita e il suo giocatore più talentuoso: Nicolò Zaniolo. L'unica nota positiva la reazione nel secondo tempo, per il resto la squadra di Fonseca inciampa ancora dopo il ko contro il Torino. E ora la palla passa a Petrachi, che dopo l'infortunio del numero 22 dovrà correte ai ripari sul mercato per tenere viva la corsa al quarto posto. Già giovedì, intanto, i giallorossi avranno modo di reagire, al Tardini contro il Parma per gli ottavi di Coppa Italia. Come di consueto Dario Bersani analizza la prestazione romanista nei suoi 'Disappunti di viaggio':