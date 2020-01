Stadio e cambio proprietà: al via la settimana decisiva

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Settimana decisiva per il futuro della Roma. A Trigoria tutti aspettano i risultati di una doppia partita che si giocherà fuori dal campo per provare a guardare con maggiore ottimismo ai prossimi mesi. Domani è infatti in programma il cda di Unicredit che dovrà ratificare l'accordo tra Parnasi e Vitek, immobiliarista ceco che rileverà i terreni di Tor di Valle e il progetto Stadio. Prima del weekend invece è attesa la fumata bianca degli advisor di Friedkin, pronti a completare la due diligence su tutte le società del mondo Roma. Si passerà poi allo step finale del closing definitivo.