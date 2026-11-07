Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Serie A Women, Como-Roma 0-4: poker giallorosso e primato a punteggio pieno

Roma Femminile
di Fabio D'Ascanio
femminile
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma Femminile di Piovani travolge il Como 0-4 nella sesta giornata di Serie A Women, centrando il sesto successo consecutivo. A decidere il match le reti di Oliviero (33'), Rieke (43'), Pilgrim (65') e Giugliano (90'). Con questa vittoria le giallorosse salgono a 18 punti consolidando il primato in classifica, mentre il Como resta terzo a quota 11.
IL TABELLINO
COMO 1907 (3-4-1-2): Durante; De Rita (70' Pittaccio), Menayo, Svava; Moraca, Siri, Xhemaili, Haavi; Boquete (57' Giacinti); Bonfantini, Wullaert
A disp.: Veritti, Eriksen, Ohale, Aigbogun, Giacinti, Colombo, Pisani, Pittaccio, Flores, ShoreAll. Selena Mazzantini
ROMA (4-2-3-1):  Baldi; Bergamaschi, Oladipo, Ottey, Oliviero; Rieke (71' Doms), Greggi (71' Heatley); Thogersen, Giugliano, Pellegrino Cimò (62' Pilgrim); Corelli (46' Piemonte).
A disp.: Klobucarevic, Soggiu, Antoine, Piekarska, Doms, Pandini, Van Dooren, Babajide, Jahnukainen, Piemonte, Pilgrim.All. Gianpiero Piovani
Arbitro: Gabriele Restaldo della sezione di Ivrea. Assistenti: Filippo Pignatelli - Roberto Palermo. Quarto Ufficiale: Alessandro Niccolai. Operatore FVS: Marco Infante  
Reti: 33' Oliviero, 43' Rieke, 66' Pilgrim, 90' Giugliano.
Ammonizioni: Bergamaschi 70'.
Espulsioni: Olofsson 84'.
LA CRONACA DELLA PARTITA
Secondo tempo
90+7' - Termina il match.
90+3' - Tentativo mancino di Doms dalla distanza su invito di Heatley: sfera di un soffio a lato.
90' - Poker calato dalla Roma: destro vincente di Giugliano dal cuore dell'area su assist di Pilgrim, pallone all'incrocio e 0-4.
84' - Fallo di Oloffson su Piemonte che correva verso la porta: l'arbitro estrae il cartellino rosso. Como in diei.
74' - Tentativo dalla distanza di Wullaert disinnescato in presa da Baldi.
71' - Fuori Rieke e Greggi, dentro Doms e Heatley.
70' - Cartellino giallo per Bergamaschi, prima ammonita dell'incontro.
65' - Tris calato dalle giallorosse: tracciante di Giugliano per la neoentrata Pilgrim, che trafigge Durante per lo 0-3.
64' - Legno colpito dal Como sugli sviluppi di un corner: Giacinti ci prova al volo, sventa sulla linea Bergamaschi.
62' - Avvicendamento offensivo per la Roma: fuori Pellegrino Cimò, dentro Pilgrim.
59' - Incursione di Bonfantini che libera al tiro Giacinti, palla che sfila vicina al palo.
57' - Sostituzione per il Como: si alza la lavagna luminosa per l'ex Giacinti, fuori Boquete.
50' - Gol della Roma! Piemonte aveva trovato il gol del triplo vantaggio, ma Restaldo ha fischiato il fuorigioco: si rimane sullo 0-2.
45' - Al via la ripresa
Primo tempo
43' - GOL DELLA ROMA!!!!! Assist di Giugliano che serve il pallone per Rieke che, dal limite dell'area, tira e batte Durante.
33' - GOL DELLA ROMA. Illuminazione di Giugliano che filtra il pallone in area a Pellegrino Cimò, che a sua volta la passa a Oliviero che insacca e batte Durante. 
21' - Gol sfiorato dal Como! Moraca si trova il pallone sui piedi dopo un pasticcio difensivo della Roma, ma spara alto.
10' - Poche fin qui le occasioni, sta crescendo come intensità il Como
2'- Occasione Roma! Giugliano mette in mezzo il pallone che attraversa tutta l'area piccola, ma non ci arriva nessuno: rinvio dal fondo per il Como.
1' - Match al via

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

piovani

Femminile, Piovani: "Prestazione figlia del lavoro, ma non abbiamo ancora fatto niente. Ora dobbiamo vincere con il Servette" (VIDEO)

Al termine del rotondo 0-4 conquistato sul campo del Como, il tecnico della Roma Femminile Giampiero Piovani è intervenuto ai microfoni per analizzare la straordinaria prestazione delle sue ragazze:"L...

thogersen

Femminile, Thogersen: "Grande prestazione su un campo difficile. Voglia fare una bella prestazione anche in Champions" (VIDEO)

Al termine della rotonda vittoria per 0-4 sul campo del Como, la centrocampista della Roma Femminile Frederikke Thogersen ha analizzato ai microfoni la prestazione delle giallorosse, capaci di blindar...

balde

Calciomercato Roma, dalla Spagna: incontro esplorativo per Balde del Barcellona. Sul terzino sinistro anche Juventus, Monaco e club di Premier

Il Barcellona pensa alla rivoluzione in vista della sessione invernale di calciomercato e apre alla cessione di Alejandro Balde. Secondo quanto riferito da media spagnoli, il club blaugrana sarebbe di...

NOTIZIE POPOLARI
Carrick

Manchester United, Carrick torna sul match contro la Roma: "Una serata fantastica. Il primo tempo non è stato così male"

kone

Roma-Sassuolo, i convocati di Gasperini: c'è Konè. Out Mancini, Gollini e Dybala

settore ospiti roma 4

Bologna-Roma, il settore ospiti sarà giallorosso: spostata la partita di Basket tra la Virtus e il Partizan Belgrado

gOLLINI

Roma-Sassuolo: in forte dubbio la disponibilità di Gollini

Nusa

Calciomercato Roma: proibitiva la pista Nusa per gennaio. In estate il club giallorosso ha chiesto informazioni ma il Lipsia ha alzato il muro

Maccaroni

Roma-Sassuolo: il classe 2008 Maccaroni verso la convocazione

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Champions League: Manchester United-Roma 3.11.2026

Champions League: Manchester United-Roma 3.11.2026

Loading