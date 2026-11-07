Serie A Women, Como-Roma 0-4: poker giallorosso e primato a punteggio pieno

Serie A Women, Como-Roma 0-4: poker giallorosso e primato a punteggio pienoRoma Femminile
A disp.: Veritti, Eriksen, Ohale, Aigbogun, Giacinti, Colombo, Pisani, Pittaccio, Flores, ShoreAll. Selena Mazzantini
A disp.: Klobucarevic, Soggiu, Antoine, Piekarska, Doms, Pandini, Van Dooren, Babajide, Jahnukainen, Piemonte, Pilgrim.All. Gianpiero Piovani
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Femminile, Piovani: "Prestazione figlia del lavoro, ma non abbiamo ancora fatto niente. Ora dobbiamo vincere con il Servette" (VIDEO)
Al termine del rotondo 0-4 conquistato sul campo del Como, il tecnico della Roma Femminile Giampiero Piovani è intervenuto ai microfoni per analizzare la straordinaria prestazione delle sue ragazze:"L...
Femminile, Thogersen: "Grande prestazione su un campo difficile. Voglia fare una bella prestazione anche in Champions" (VIDEO)
Al termine della rotonda vittoria per 0-4 sul campo del Como, la centrocampista della Roma Femminile Frederikke Thogersen ha analizzato ai microfoni la prestazione delle giallorosse, capaci di blindar...
Calciomercato Roma, dalla Spagna: incontro esplorativo per Balde del Barcellona. Sul terzino sinistro anche Juventus, Monaco e club di Premier
Il Barcellona pensa alla rivoluzione in vista della sessione invernale di calciomercato e apre alla cessione di Alejandro Balde. Secondo quanto riferito da media spagnoli, il club blaugrana sarebbe di...