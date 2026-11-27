La Roma Femminile blinda Giada Pellegrino Cimò. Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il club giallorosso ha annunciato il rinnovo del contratto dell'attaccante classe 2006 fino al 30 giugno 2030.

Arrivata nella Capitale nel 2022 all'età di 15 anni, la calciatrice ha conquistato lo Scudetto Primavera nel 2023 e ha esordito in prima squadra il 18 ottobre dello stesso anno, in occasione della sfida di Women's Champions League contro il Vorskla. Dopo le esperienze in prestito alla Sampdoria e alla Ternana, l'attaccante è tornata in giallorosso, collezionando complessivamente 16 presenze, 4 gol e 3 assist.

(asroma.com)