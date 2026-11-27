Calciomercato Roma, Mourinho frena le voci su Endrick: "A gennaio non voglio né arrivi né partenze. Porte chiuse"Mercato
🗨️ MOURINHO responde a la pregunta de @javiherraez ✖️ "Lo digo ya, que faltan dos meses para el gran follón: no quiero a nadie en el mercado, ni que salga nadie. Puerta cerrada. NO QUIERO MERCADO" https://t.co/yyduRJ7Rq8— Carrusel Deportivo (@carrusel) November 27, 2026
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