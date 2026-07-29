Roma Femminile, le convocate per il ritiro di Dimaro: presenti sei giovani aggregate

È iniziato il ritiro precampionato della Roma Femminile. Le giallorosse si sono ritrovate a Dimaro Folgarida, in Val di Sole, dove lavoreranno agli ordini dell’allenatore Gianpiero Piovani in vista della nuova stagione. Le sedute di allenamento si svolgeranno allo Stadio Comunale di Dimaro e saranno aperte al pubblico. Durante il ritiro è prevista anche un’amichevole contro il Como 1907, in programma giovedì 6 agosto alle ore 17:00 al Campo Sportivo di Mezzana. L’ingresso sarà libero.

Sono 28 le calciatrici convocate: Baldi, Bedini, Bergamaschi, Cacace, Corelli, Dike, Doms, Galli, Giugliano, Greggi, Hanasz, Heatley, Jahnukainen, Lukasova, Oliviero, Ottey, Pandini, Pellegrino Cimò, Piekarska, Piemonte, Pilgrim, Pizzuti, Rieke, Robino, Soggiu, Terlizzi, Thogersen e Vergani.

Tra le convocate figurano anche sei ragazze molto giovani, aggregate alla prima squadra per questa fase della preparazione. Si tratta di Bedini, centrocampista classe 2008; Cacace, difensore centrale classe 2009; Dike, attaccante austriaca classe 2009; Hanasz, centrocampista ungherese classe 2009; Robino, centrocampista classe 2008; e Terlizzi, difensore centrale classe 2008.