Roma Femminile, Greggi post vittoria: " In campo con passione e attaccamento alla maglia. Ora testa a Como"Roma Femminile
Leggi anche
APPENA ARRIVATO
Coppe Europee? Tifa con noi!
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Lazio, Gattuso: “Il Cagliari con la Roma ha avuto nove palle gol. Mi sarei portato a casa un punto”
L’ombra del recente incontro tra la Roma e il Cagliari torna ad aleggiare nelle parole dei protagonisti della Serie A. Al termine della partita dell'Olimpico contro i sardi, l'allenatore della Lazio G...
Lazio-Cagliari, proteste sul gol vittoria dei biancocelesti. Marelli: "L'arbitro avrebbe dovuto fermare il gioco"
La Lazio ha superato il Cagliari per 2-1 all'Olimpico conquistando tre punti che valgono la vetta solitaria della classifica. I biancocelesti allungano di tre lunghezze sull'Inter e mantengono quattro...
Roma Femminile, Piovani post-Napoli:" Vittoria straordinaria in dieci. Dobbiamo continuare su questa strada"
Al termine della sofferta e fondamentale vittoria per 2-1 contro il Napoli allo stadio "Tre Fontane", il tecnico giallorosso Gianpiero Piovani ha analizzato la prestazione della squadra, partendo dall...