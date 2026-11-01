Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Roma Femminile, Greggi post vittoria: " In campo con passione e attaccamento alla maglia. Ora testa a Como"

Roma Femminile
di Francesca Altobelli
greggi
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma Femminile guidata da Gianpiero Piovani supera l'esame più complicato del momento,conquistando tre punti pesantissimi allo stadio "Tre Fontane" contro un combattivo Napoli. Un successo per 2-1 che brilla non solo per il risultato, ma soprattutto per la straordinaria tempra morale dimostrata dalle giallorosse, capaci di lottare e vincere soffrendo, persino in inferiorità numerica.
Al termine della sfida,ai microfoni è intervenuta Giada Greggi, che ha analizzato la prestazione di squadra:
"È stata una partita difficile. Purtroppo c'è stata quell'espulsione all'inizio, ma nonostante questo abbiamo combattuto. Abbiamo giocato per Bianca e per tutte le persone che sono fuori, tifosi compresi, e alla fine abbiamo portato il risultato a casa".
Nel secondo tempo avete dominato il campo nonostante foste in 10, mettendo fortemente in difficoltà il Napoli...
"Sì, ci abbiamo messo tutto il nostro cuore, la nostra passione e l'attaccamento a questa maglia. Abbiamo dato il nostro 200% perché non è semplice giocare in 10. Sono contenta e orgogliosa di questo gruppo, anche per chi non è sceso in campo ma ci ha dato supporto costante. Sono felicissima per questa vittoria."
Quanto è importante questo successo in vista del prossimo impegno contro il Como 1907?
"È una grandissima soddisfazione. Ora dobbiamo preparare al meglio la settimana perché affronteremo il Como, un'altra grandissima squadra che sta facendo bene. Lavoreremo sui nostri punti di forza e su ciò che dobbiamo migliorare, mettendo in campo un altro 200% nella prossima partita."

Leggi anche

Roma Femminile-Napoli 2-1: Giugliano regala la vittoria alle giallorosse in dieciRoma Femminile-Napoli 2-1: Giugliano regala la vittoria alle giallorosse in dieci
Instagram, Ghilardi esulta dopo Udine: "+3 in campionato e +3 al Fanta"Instagram, Ghilardi esulta dopo Udine: "+3 in campionato e +3 al Fanta"

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

IMG_0751

Lazio, Gattuso: “Il Cagliari con la Roma ha avuto nove palle gol. Mi sarei portato a casa un punto”

L’ombra del recente incontro tra la Roma e il Cagliari torna ad aleggiare nelle parole dei protagonisti della Serie A. Al termine della partita dell'Olimpico contro i sardi, l'allenatore della Lazio G...

6ae75c12a2aab

Lazio-Cagliari, proteste sul gol vittoria dei biancocelesti. Marelli: "L'arbitro avrebbe dovuto fermare il gioco"

La Lazio ha superato il Cagliari per 2-1 all'Olimpico conquistando tre punti che valgono la vetta solitaria della classifica. I biancocelesti allungano di tre lunghezze sull'Inter e mantengono quattro...

Piovani

Roma Femminile, Piovani post-Napoli:" Vittoria straordinaria in dieci. Dobbiamo continuare su questa strada"

Al termine della sofferta e fondamentale vittoria per 2-1 contro il Napoli allo stadio "Tre Fontane", il tecnico giallorosso Gianpiero Piovani ha analizzato la prestazione della squadra, partendo dall...

NOTIZIE POPOLARI
Udinese-Roma

UDINESE-ROMA: le pagelle: CRISTANTE 7.5 "Air Bryan" - GHILARDI 7 "Impiegato modello"

WhatsApp Image 2026-10-31 at 18.41.24

Gasperini: "Mi rivedo in questa Roma in tutti i concetti di gioco. Recuperi? In teoria possono tornare tutti ma è difficile"

Screenshot_1-11-2026_121027_www.instagram.com

Totti e il giochino della Piramide: Francesco sceglie il miglior compagno d'attacco (VIDEO)

Ghilardi

Ghilardi: "Sono contento per il primo gol in A. Ho esultato meglio di Lulli"

punto-lunedi-quotidiani

IL PUNTO DELLA DOMENICA - FERRETTI: "La Roma sa cosa vuole". D'Ubaldo: "C'è gol per tutti"

Allenamento a Udine

Roma, allenamento nel centro sportivo dell'Udinese prima di Manchester: "Grazie per l’ospitalità" (FOTO)

VAI AL CANALE
Foto
Partenza per Manchester 01/11/2026

Partenza per Manchester 01/11/2026

Allenamento al centro sportivo dell'Udinese 01/11/2026

Allenamento al centro sportivo dell'Udinese 01/11/2026

Loading