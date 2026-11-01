Roma Femminile, Greggi post vittoria: " In campo con passione e attaccamento alla maglia. Ora testa a Como"

La Roma Femminile guidata da Gianpiero Piovani supera l'esame più complicato del momento,conquistando tre punti pesantissimi allo stadio "Tre Fontane" contro un combattivo Napoli. Un successo per 2-1 che brilla non solo per il risultato, ma soprattutto per la straordinaria tempra morale dimostrata dalle giallorosse, capaci di lottare e vincere soffrendo, persino in inferiorità numerica.

Al termine della sfida,ai microfoni è intervenuta Giada Greggi, che ha analizzato la prestazione di squadra:

"È stata una partita difficile. Purtroppo c'è stata quell'espulsione all'inizio, ma nonostante questo abbiamo combattuto. Abbiamo giocato per Bianca e per tutte le persone che sono fuori, tifosi compresi, e alla fine abbiamo portato il risultato a casa".

Nel secondo tempo avete dominato il campo nonostante foste in 10, mettendo fortemente in difficoltà il Napoli...

"Sì, ci abbiamo messo tutto il nostro cuore, la nostra passione e l'attaccamento a questa maglia. Abbiamo dato il nostro 200% perché non è semplice giocare in 10. Sono contenta e orgogliosa di questo gruppo, anche per chi non è sceso in campo ma ci ha dato supporto costante. Sono felicissima per questa vittoria."

Quanto è importante questo successo in vista del prossimo impegno contro il Como 1907?

"È una grandissima soddisfazione. Ora dobbiamo preparare al meglio la settimana perché affronteremo il Como, un'altra grandissima squadra che sta facendo bene. Lavoreremo sui nostri punti di forza e su ciò che dobbiamo migliorare, mettendo in campo un altro 200% nella prossima partita."