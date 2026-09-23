OH Leuven-Roma, Piovani: "Abbiamo avuto le nostre occasioni, ma abbiamo pagato la finale di sabato. Dobbiamo reagire subito" (VIDEO)

Esordio europeo con un pareggio a reti bianche per la Roma femminile, fermata dall'OH Leuven nella prima giornata di Women's Champions League. Un match che ha visto le giallorosse creare diverse opportunità, tra cui il calcio di rigore fallito da Pandini al 91° minuto.

Al termine dell'incontro, l'allenatore Gianpiero Piovani ha analizzato la prestazione della squadra ai microfoni dei media:

“Abbiamo fatto noi la partita, le ragazze erano molto deluse del risultato, potevamo vincere perché abbiamo avuto le nostre occasioni, soprattutto il primo tempo, il secondo tempo è stato un po' in confusione, però nonostante tutto siamo riusciti a creare altre due o tre situazioni. Sicuramente abbiamo pagato la partita di sabato, la finale, 120 minuti, poi è anche persa, però le ragazze in questo momento stanno stringendo i denti, stanno facendo il massimo e dobbiamo cercare di reagire subito perché tra tre giorni ci aspetta un'altra partita”, ha dichiarato il tecnico.

Sull'impatto fisico della recente finale e sullo sviluppo della manovra nel corso della ripresa, il tecnico ha aggiunto: “Le ragazze sono state brave perché poi alla fine siamo arrivati lì, abbiamo cercato tanto l'ampiezza nel secondo tempo che era la nostra ricerca per mettere dentro questi palloni e attaccare la porta perché loro concedevano tanto sugli esterni”.

Infine, un commento sul penalty fallito nel recupero da Pandini: “È venuto fuori un rigore al 91°, potevamo vincerla e purtroppo il rigore non lo sbaglia chi non li tira, quindi dispiace per Marta perché aveva le lacrime agli occhi, però le ho detto di non preoccuparsi che fa parte del mondo del calcio”.