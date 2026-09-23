OH Leuven-Roma, Giugliano: "Siamo rammaricate. Abbiamo dominato il gioco, ma dobbiamo segnare" (VIDEO)

Esordio europeo con qualche rimpianto per la Roma femminile. Nella prima uscita della Women's Champions League, le giallorosse non vanno oltre lo 0 a 0 sul campo dell'OH Leuven, sfiorando la vittoria nel finale con un calcio di rigore fallito da Pandini nei minuti di recupero.

Al termine della partita, la centrocampista Manuela Giugliano ha commentato la prestazione ai microfoni dei media ufficiali:

“Sappiamo benissimo che le partite in campo internazionale sono totalmente diverse da quelle del nostro campionato. Il ritmo è più alto e se non hai la determinazione giusta nel voler fare gol e nel voler creare delle cose importanti diventa difficile. È vero che veniamo da una partita di 120 minuti dove la maggior parte delle ragazze che hanno giocato oggi avevano fatto 120 minuti. Quindi a livello fisico sicuramente... non è un alibi perché poi quando si entra per vincere non bisogna pensare ad altro. Quindi sicuramente siamo molto rammaricate e non felici”, ha dichiarato Manuela Giugliano.

Analizzando le difficoltà incontrate sul terreno di gioco, la numero 10 giallorossa ha aggiunto: “La difficoltà nel cercare l'ultimo passaggio per andare in porta perché poi alla fine abbiamo giocato, abbiamo tenuto noi la palla, abbiamo dominato il gioco ma se non segni non si porta a casa la partita e bisogna continuare a lavorare su questo aspetto”.

Infine, un pensiero rivolto al prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo e ai tifosi al seguito: “Un pareggio e una prestazione da archiviare velocemente. Assolutamente sì. Quando si indossa questa maglia si lavora giorno dopo giorno a livello quotidiano per portare a casa i punti, poi soprattutto per le persone che fanno un sacco di chilometri per venirci a vedere. Per noi è la cosa negativa. Anche oggi ci dispiace non aver portato il risultato anche per loro. È la nostra arma in più però la promessa che ci tengo a fare è che ce la metteremo tutta, continueremo a lavorare sui nostri errori per poter poi far gioire i nostri tifosi”.