Ritiro Roma, ufficiale l'amichevole contro il Newport County: si giocherà in Galles il 4 agosto (FOTO)

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Ci siamo. Da domani partirà la campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027. A confermarlo è stata, di fatto, proprio la Roma che ha pubblicato un video dello stadio Olimpico interamente giallo e ro...
La Roma sogna Mason Greenwood. L'operazione resta molto onerosa e la trattativa non sembra essere ancora entrata in una fase calda. Il presidente del club francese, Stephan Richard, ha spiegato al quo...
Manca sempre meno alla presentazione ufficiale della nuova prima maglia in vista della prossima stagione che con molta probabilità arriverà in occasione del 99esimo compleanno del club, il 22 luglio. ...
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