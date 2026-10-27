ROMA-CAGLIARI: le pagelle. LULLI 7.5 "Tarantolato" - MORA 7 "Gigante"

LAROMA24.IT - Partita pazza allo Stadio Olimpico. Prima lo svantaggio di Nzola, poi i gol di Lulli e Pisilli in rapida successione. Il 2-1 però fa brutti scherzi nella testa dei giocatori. La ripresa è lenta e compassata fino al gol di Maldini che fa calare il gelo sull'Olimpico. Il campanello d'allarme però risveglia i giallorossi che in pochi minuti trovano grazie a Mora e Malen i gol vittoria. Una pazza Roma che conquista tre punti d'oro.

GOLLINI 7: Spiazzato da Nzola dal dischetto, è bravo nella parata bassa su Adopo. Nella ripresa è attento sulle conclusioni di Deiola e Fadera, ma decisivo su Mendy. Non può nulla sul gol di Maldini. Ci rimette il guantone sulla conclusione di Trepy.

MANCINI 5: Sfiora il gol dopo 5 minuti con un'ottima incursione centrale, ma sbaglia tutti gli appoggi e rischia troppo palla al piede. Non tiene mai nel duello con Nzola e Fadera nei primi 45 minuti e nella ripresa si perde Maldini. AL 83' GHILARDI 6.5: Entra e colleziona subito l'assist per il gol di Mora. L'impatto è quello sperato.

NDICKA 6.5: Sempre attento, sempre concentrato, sempre sul pezzo. Evan Ndicka è un certificato di garanzia, ma oggi il reparto non gli da una mano.

KOULIERAKIS 6: Attento e preciso nella chiusura su Nzola, veste bene i panni di Hermoso anche in fase di spinta. Dalla sua parte non si corrono particolari rischi.

LULLI 7.5: Dopo il Genoa ci prende gusto e di testa firma il gol del pari. È tarantolato, non si ferma un attimo e colleziona anche l'assist per Pisilli. Bene, anzi benissimo anche nei ripieghi difensivi tamponando a qualche buco lasciato da Mancini. AL 76' RENSCH 5.5: Entra ed è subito colpevole nel gol del 2-2 del Cagliari intervenendo troppo leggero. Nella reazione della squadra lui c'é, ma il suo ingresso in campo non è memorabile.

DE ROON 6: Dirige la sinfonia anche se oggi non è delle più armoniose, ma ha il merito di non steccare mai. AL 56' MORA 7: Entra male sbagliando ogni scelta, forse anche quella dei tacchetti. Improvvisamente però si trasforma in gigante e dall'alto dei suoi 168 cm sigla un gol poderoso di testa. Entra nell'azione che porta al 4-2.

PISILLI 6.5: Dopo 20 minuti difficili trova l'inserimento perfetto sul cross di Lulli per siglare il suo terzo gol in campionato, il quarto stagionale. Non una delle sue migliori partite, ma alla fine è il risultato quello che conta.

MOLINA 6.5: Confeziona un assist al bacio per il gol di Lulli, sulla sinistra si sente sempre più a suo agio. Lascia il campo a Wesley nella ripresa. AL 45' WESLEY 6.5: Entra più timido del solito, ma quando Gasperini gli avvicina Soulé diventa più pericoloso. Scambia bene con Malen, quando aumenta i giri diventa imprendibile.

SOULE 6.5: Come una stella brilla di luce propria, è in uno stato di forma invidiale e Gasperini non può rinunciare a lui. Gli manca il gol ma anche oggi è insostituibile.

CRISTANTE 6.5: Fa coppia con De Roon sulla mediana e detta bene i tempi. Deve ancora ritrovare la migliore condizione ma uno come Bryan è indispensabile.

CASTRO 6: Lotta e sgomita contro Mina, tenendo bene il duello fisico. Non trova gli spazi per fare male. AL 56' MALEN 6.5: Non è il solito Donyell nell'ingresso in campo, ma segna e questo basta. Torna al gol dopo un piccolo digiuno che iniziava a fare notizia per uno come lui.

GASPERINI 6.5: Ne cambia quattro nell'undici iniziale rispetto alla gara di Napoli. Lascia ancora fuori Mora e conferma l'assetto con Cristante, De Roon e Pisilli. Ci mette troppo a cambiare un Mancini in giornata no, ma i suoi cambi portano a due gol (Malen e Mora) e un assist (Ghilardi). Continua a contare su tutta la rosa e forse ha ragione lui.