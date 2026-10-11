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COMO-ROMA: le pagelle. GOLLINI 7 "Nessuno vuole essere Robin" - DE ROON 6.5 "L'uomo di Gasp"

Pagelle
di Daniele Matera
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LAROMA24.IT - Il primo 0-0 della stagione di Serie A lo mette a referto la Roma. A Como la squadra giallorossa non riesce a vincere ma almeno sfata il tabù del Sinigaglia. Nel primo tempo la squadra di Gasperini è più pericolosa e dà l'impressione di avere l'asso nella manica per sbloccare il match. Nella ripresa l'espulsione, severa, di Fabbri ai danni di Malen condiziona tutta la seconda parte di gara. La Roma però resiste senza subire mai l'inferiorità numerica. Lo 0-0 può essere visto come un bicchiere mezzo pieno viste le difficoltà in corso d'opera.
GOLLINI 7: Al primo intervento è subito attento su Nico Paz, come è attento sull'uscita bassa al limite dell'area su Caqueret. Mantiene alto il livello di concentrazione durante tutto il match, sia nelle uscite basse che sul  tiro di Nico Paz dal limite dell'area. Nessuno vuole essere Robin, ma Gollo sì che dopo due anni bagna il suo esordio in Serie A con la Roma con un clean sheet.
MANCINI 6.5: Bene in difesa, ordinato e preciso. Spinge sulla destra in tandem con Molina senza però essere troppo incisivo. Nel secondo tempo quando c'è da soffrire lui non si tira indietro e non concede praticamente nulla da quella parte.
NDICKA 7: Torna al centro della difesa dopo due gare iniziate dalla panchina. Perfetto nel duello con Douvikas per tutti i 97' minuti di gioco. Pulito negli interventi non perde mai la concentrazione
HERMOSO 6: Dura un'ora la sua partita, che però non vive di particolari sussulti. Ordinato nella linea difensiva e bravo quando c'è da proporsi. AL 60' BALERDI 6: Subentra dopo un'ora di gioco e si fa trovare pronto. Non rischia niente e consolida la linea difensiva.
MOLINA 6: Terza consecutiva titolare per l'argentino che sulla destra sfida Kaiki. Puntuale in fase difensiva, ma non trova gli sbocchi offensivi. Strappa la sufficienza. AL 82' RENSCH 6.5: Gioca pochi minuti ma dimostra di essere subito nel match. Non si lascia mai superare nell'uno contro uno e si immola sulla rovesciata di Baturina. 
KONÉ 6: Perde la verve realizzativa e spara alto dal limite un buon pallone. Impreciso in alcuni appoggi e in alcune occasioni da l'impressione di essere fuori dal match. Quando c'è bisogno di lui però torna a dare il suo sostegno. AL 89' PISILLI: S.V.
DE ROON 6.5:  Veste bene i panni del vice-Cristante, si fa trovare sempre al posto giusto al momento giusto. Cartellino giallo evitabile, ma la sua gara è fondamentale per mantenere ordine in mediana. L'olandese è ancora un uomo di Gasp e la partita di Como toglie ogni dubbio.
WESLEY 6: Torna a sinistra per sfidare Diao e riesce ad arginare bene la differenza fisica, a fine primo tempo rischia sull'avversario ma l'arbitro non se ne accorge. Nel secondo tempo non può spingere come vorrebbe ma porta a casa la pagnotta.
DYBALA 5.5: Dimostra di stare bene ma pesa tanto l'errore nel primo tempo quando ha sul sinistro il pallone per sbloccare il match ma regala un facile intervento a Butez. Nel secondo tempo deve caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco romanista e fa quel che può. AL 89' LULLI: S.V.
PELLEGRINI 6.5: Torna in campo dopo sei mesi e solo il palo gli nega il gol del vantaggio. Deve trovare la condizione migliore ma si conferma sempre affidabile. AL 45' SOULÉ 6: Il suo ingresso ingresso in campo non può dare i frutti sperati perché l'espulsione di Malen cambia i piani tattici dei giallorossi.
MALEN 5: Tocca pochi palloni, ma quelli che tocca li rende magici. Il primo diventa un assist per Dybala che sciupa malamente. Il secondo lo addomestica perfettamente, supera Butez ma l'angolo di tiro è troppo stretto e non riesce a trasformarlo in gol. Nel secondo tempo Fabbri punisce la sua eccessiva foga con un rosso diretto per fallo su Kaiki.
GASPERINI 6: Schiera titolare Pellegrini dopo 6 mesi e per poco il numero 7 non gli regala la gioia del gol all'esordio. Nel secondo tempo può cambiare poco visto l'espulsione di Malen e cerca di limitare i danni con cambi chirurgici e ponderati.

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