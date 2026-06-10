X, la Roma festeggia il compleanno di Ancelotti: "Tanti auguri Carletto e in bocca al lupo per il Mondiale"

Giornata speciale per Carlo Ancelotti che oggi, 10 giugno, compie 67 anni. La Roma lo ha voluto omaggiare tramite i propri canali social ricordando i traguardi raggiunti con la maglia giallorossa: Campione d'Italia 1982-1983, 4 Coppe Italia, 227 presenze e 17 gol. L'allenatore si appresta a vivere il suo primo Mondiale da Commissario Tecnico della nazionale brasiliana e il club ha voluto mandare un messaggio di augurio: "Tanti auguri Carletto... e in bocca al lupo per il Mondiale!"

? Buon compleanno a Carlo Ancelotti che compie oggi 67 anni!



?? Campione d'Italia 82-83

? 4 Coppe Italia

? 227 presenze e 17 gol



? Hall of Fame ?



Tanti auguri Carletto... e in bocca al lupo per il Mondiale! ?#ASRoma pic.twitter.com/8WLPTL12nb — AS Roma (@OfficialASRoma) June 10, 2026



