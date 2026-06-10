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X, la Roma festeggia il compleanno di Ancelotti: "Tanti auguri Carletto e in bocca al lupo per il Mondiale"

10/06/2026 alle 11:19.
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Giornata speciale per Carlo Ancelotti che oggi, 10 giugno, compie 67 anni. La Roma lo ha voluto omaggiare tramite i propri canali social ricordando i traguardi raggiunti con la maglia giallorossa: Campione d'Italia 1982-1983, 4 Coppe Italia, 227 presenze e 17 gol. L'allenatore si appresta a vivere il suo primo Mondiale da Commissario Tecnico della nazionale brasiliana e il club ha voluto mandare un messaggio di augurio: "Tanti auguri Carletto... e in bocca al lupo per il Mondiale!"