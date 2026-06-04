VIDEO - Hummels sfida Cobolli a dei palleggi con la pallina da tennis: "Sono pronto Flavio"

Mats Hummels, grande appassionato di tennis ed ex romanista, tramite una simpatica storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha voluto "sfidare" il tennista romano e romanista Flavio Cobolli. L'ex difensore tedesco è rimasto molto legato ai colori giallorossi e al Roland-Garros fa il tifo per Cobolli. Nel video pubblicato, Hummels si destreggia in dei palleggi con una pallina da tennis all'interno di un campo in terra rossa. "Sono pronto Flavio" dice il tedesco, ma dopo qualche palleggio la pallina cade. "Ho perso" è la scritta che compare nel video. Si attende, ora, la risposta di Cobolli.



