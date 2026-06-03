Instagram, Sangaré saluta il club: "Grazie Roma" (FOTO)

Buba Sangaré saluta la Roma. Il giovane difensore è stato riscattato a titolo definitivo dall'Elche, ponendo fine alla sua esperienza nel settore giovanile giallorosso. Il calciatore ha voluto congedarsi dal club e dai tifosi attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo social. Sangaré ha condiviso uno scatto che lo ritrae esultante con la maglia della Roma, accompagnato dal messaggio: "Grazie Roma". L'operazione di riscatto esercitata dal club spagnolo sancisce la conclusione del percorso nella Capitale del terzino classe 2007.