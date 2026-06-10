Instagram, Mourinho saluta il Benfica: "Rappresentare questo club è stato un onore" (FOTO)

Nella serata di ieri il Benfica ha ufficializzato l'addio di Josè Mourinho. Il Real Madrid ha pagato la clausola da 15 milioni di euro al club portoghese per liberare lo Special One che torna così sulla panchina dei Blancos. Con un post su Instagram, l'ex Roma ha salutato il Benfica: "Ringrazio il Presidente Rui Costa per l’opportunità che mi ha dato di lavorare per lo Sport Lisboa e Benfica. Rappresentare questo club è stato un onore e un privilegio. Vorrei inoltre esprimere il mio apprezzamento a tutti i professionisti del Benfica Campus, la cui professionalità, dedizione e competenza sono state esemplari. Ai giocatori con cui ho avuto il piacere di lavorare, porgo i miei più sinceri ringraziamenti e i migliori auguri di continuo successo personale e professionale. Porto con me la convinzione che, più che un semplice momento, abbiamo creato un legame duraturo: un mio giocatore un giorno, un mio giocatore per sempre”.



