Instagram, gli auguri di Mancini a Pellegrini: "Buon compleanno amico mio. Ti voglio bene"

Compagni di squadra e amici fraterni fuori dal campo. Il legame di amicizia tra Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini è profondo, e in una giornata importante per il numero 7 giallorosso, che compie 30 anni, non è mancato il messaggio di auguri del difensore: "Un vero amico conosce la tua storia, comprende il tuo presente e crede nel tuo futuro. Buon compleanno amico mio. Ti voglio bene" è il messaggio scritto da Mancini in una storia pubblicata su Instagram.