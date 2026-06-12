Settore giovanile: l'Under 16 e U17 cadono malamente nelle gare d'andata. Esce in semifinale l'U18

LAROMA24.IT - Mentre la Roma di Gian Piero Gasperini si gode le vacanze, con il rientro a Trigoria fissato al 13 luglio, alcune formazioni del settore giovanile sono ancora impegnate. Settimana intensa e, purtroppo, non felice, per l'Under 16, 17 e 18. L'U16 e l'U17 vanno ko nelle rispettive gare d'andata, mentre si arresta definitivamente il cammino dell'Under 18 a un passo dalla finale.

Dopo aver partecipato al "Memorial Carlo Zecchini" l'Under 14 giallorossa in questa settimana è scesa in campo per il prestigioso torneo internazionale Abano Football Trophy. Nella fase a gironi la squadra allenata da D'Andrea si è imposta per 3-1 contro lo Strasburgo, trascinati dalla doppietta di Pelone e la rete di Moretti. Nella seconda partita del raggruppamento è arrivato un poker convincente ai danni del Bologna: prima a segno Bove e Panattoni, poi ancora sugli scudi Pelone con un'altra doppietta. Indolore, invece, la sconfitta per 1-3 contro l'Utrecht in cui è andato in gol ancora Bove. La Roma si è comunque qualificata da prima nel girone. Nei quarti di finale c'è stata la sfida contro il Como: dopo l'1-1 al termine del tempo regolamentare con la rete firmata da D'Eletto, i capitolini hanno avuto la meglio ai calci di rigore con D'Eletto che ha segnato il penalty decisivo. In semifinale sfida affascinante contro lo Sporting Lisbona: la Roma è passata per 1-0, decisiva la rete firmata da Bove. Nell'atto finale i giallorossi si sono arresi al Napoli: 1-0 per i partenopei, a segno Caiazza.

Non ce l'ha fatta, invece, a qualificarsi per la semifinale Scudetto l'Under 15. Dopo la sconfitta esterna per 2-0 contro la Fiorentina, i ragazzi di Trombetti non sono riusciti a ribaltare la situazione a Trigoria. Contro la Viola la gara di ritorno termina 1-1: i toscani si sono portati in vantaggio con la rete di Plepi al 39', la Roma ha risposto con Pica al 50'. Un pareggio che, quindi, non basta ai capitolini che arrestano il proprio cammino ai quarti di finale.

Mercoledì 10 giugno l'Under 16 guidata da Marco Ciaralli è andato ko per 2-0 nella gara d'andata della semifinale contro l'Inter. I giallorossi non sono riusciti ad ottenere un buon risultato in trasferta. Le reti di Penta e Omini hanno deciso il match. I giallorossi, ora, sono obbligati a cercare la rimonta tra le mura amiche di Trigoria.

Pesante sconfitta interna per la Roma Under 17 di Mister Alessandro Toti. I giallorossi sono usciti sconfitti nella gara d'andata dei quarti di finale per 2-5 contro la Juventus. I capitolini si sono portati in vantaggio in avvio, con il gol firmato da Camara al 2', a cui sono seguite le reti bianconere di Corigliano e Paonessa. Al 61' Romero sigla il momentaneo 2-2, ma nella parte finale di match la Juventus dilaga: Corigliano, Santa Maria e Marchisio a segno. Un risultato certamente molto pesante per i giallorossi che vedono molto lontana la semifinale.

Svanisce il sogno, invece, per la Roma Under 18 di Mattia Scala che cade malamente in casa per 0-2 contro il Bologna. Ai giallorossi sarebbe bastato un pareggio, ma le reti di Lo Monaco e Libra spediscono permettono ai felsinei di raggiungere la finale i in cui affronteranno l'Inter.

La Primavera di Guidi, invece, ha chiuso la propria stagione dopo il ko interno contro il Bologna arrivato nel primo turno dei playoff scudetto. I giallorossi hanno chiuso la regular season al quarto posto e sono usciti di scena alla prima eliminatoria contro i felsinei.

I calciatori della Roma in nazionale

Gioia enorme per i due romanisti Lorenzo Dattilo e Giampaolo Bonifazi che hanno vinto, nella finale contro la Spagna decisa ai calci di rigore, l'Europeo Under 17. I due giallorossi sono scesi entrambi in campo nell'atto finale e Dattilo ha anche messo a segno un calcio di rigore.

I risultati delle partite della Roma

Under 16, andata quarti fase finale campionato: Inter 2-0 Roma (Penta, Omini)

Under 17, andata quarti fase finale campionato: Roma 2-5 Juventus (Camara, 2 Corigliano, Paonessa, Romero Corredera, Santa Maria, Marchisio)

Under 18, semifinale fase finale campionato: Roma 0-2 Bologna (Lo Monaco, Libra)