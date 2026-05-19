Settore giovanile, Sbravati è l'obiettivo principale: il dirigente prende tempo per problemi personali

In vista della prossima stagione la Roma è intenzionata ad avviare un nuovo progetto anche per quanto riguarda il settore giovanile e l'obiettivo principale del club giallorosso è Michele Sbravati, direttore dello sviluppo della Juventus. Gian Piero Gasperini lo conosce molto bene, dato che ha lavorato insieme a lui al Genoa, e vorrebbe portarlo nella Capitale. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , la proposta della Roma è in standby perché il dirigente ha preso tempo per problemi personali.

(Il Messaggero)