Calciomercato Roma: si scalda la pista Dovbyk al Genoa. I giallorossi aprono al prestito e cresce la convinzione dell'attaccante

Si scalda la pista che potrebbe portare Artem Dovbyk al Genoa. Il club ligure sarebbe disposto ad acquistare in prestito il centravanti e nonostante la volontà della Roma sia quella di cercare di fare cassa con la cessione, come riportato da Sky Sport il club capitolino ha aperto al prestito.

Dovbyk è una richiesta espressa di Daniele De Rossi che lo ha voluto a Roma anche nell'estate del 2024. Il calciatore si sta convincendo a sposare il progetto dei rossoblu.