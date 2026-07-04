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Calciomercato Roma, dalla Turchia: emissari del Fenerbahce a Marsiglia. Superata l'offerta giallorossa

Mercato
di G.M.
sabato, 04 luglio 2026 alle 19:59
Greenwood
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Non arrivano buone notizie sul fronte Greenwood in casa Roma. Stando alle informazioni che sono state appena riportate dal giornalista, due dirigenti del Fenerbahce si sarebbero recati in Francia per finalizzare il trasferimento dell'inglese. 
Non solo: il Fener avrebbe fatto un'offerta ufficiale superando quella giallorossa. I turchi si sarebbero avvicinati ai 50 milioni di euro richiesti dal Marsiglia per il trasferimento del giocatore. 

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