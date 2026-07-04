Calciomercato Roma, dalla Turchia: emissari del Fenerbahce a Marsiglia. Superata l'offerta giallorossa

🚨 Fenerbahçe, Mason Greenwood için bugün resmi teklif yaptı ve Roma'nın son yaptığı teklifin önüne geçti! Fenerbahçe yaptığı bu teklifle Marsilya'nın istediği 50 milyon Euro seviyesine yaklaştı!— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 4, 2026
Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Il nome di Soulé rimane in uscita dalla Roma, lo sappiamo. Il giocatore non è mai stato convinto dalla possibilità di andare in Arabia Saudita - anche se negli ultimi giorni si è parlato di un'apertur...
Si parla dei rinnovi in casa Roma. Uno è quello di Mancini che, al momento, non appare così semplice. Secondo le informazioni riportare dal sito quello appunto del difensore, ad oggi, sarebbe fermo. L...
Andreazzoli ha rilasciato un'intervista parlando del suo passato alla Roma: "Vedere Totti in allenamento era una goduria. E mi pagavano pure. Su di lui posso dire una cosa: non l'ho mai sentito rimpro...
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