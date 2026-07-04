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Mason, arriva l'offerta. Pronti 45 milioni per Greenwood entro il weekend

La penna degli Altri
di FedericoL
sabato, 04 luglio 2026 alle 9:18
greenwood
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Adesso si entra nella fase decisiva. Quella delle telefonate, delle offerte ufficiali e delle ultime distanze da colmare. La Roma è pronta ad accelerare per Mason Greenwood e vuole farlo subito, senza perdere altro tempo. (...) L’idea del club giallorosso è semplice: convincere il Marsiglia a non considerare Greenwood parte integrante del nuovo progetto tecnico di Bruno Genesio, che proprio dopodomani comincerà ufficialmente la sua avventura sulla panchina del club francese. La presenza dell’attaccante al primo giorno di allenamento è tutt’altro che scontata e la Roma vuole sfruttare questo momento per dare un’accelerata decisiva. (...) Le basi dell’operazione sono ormai definite. Dopo i summit degli ultimi giorni tra Tony D’Amico, Gian Piero Gasperini e Ryan Friedkin - ai quali in una circostanza ha preso parte anche il padre-agente del calciatore - la Roma è pronta a mettere sul tavolo una proposta da 45 milioni di euro complessivi, bonus inclusi, aggiungendo una percentuale contenuta sulla futura rivendita. È un’offerta importante, ma inferiore di circa dieci milioni rispetto alla richiesta del Marsiglia, chiamato a riconoscere quasi il 40% dell’incasso al Manchester United. Un dettaglio che inevitabilmente pesa nella valutazione economica dell’affare. La sensazione è che esistano tutti i presupposti per arrivare a un’intesa.(...) Anche perché i rapporti tra i due club sono solidi e quelli tra i due proprietari, Dan Friedkin e Frank McCourt, rappresentano un ulteriore punto di forza della trattativa. (...)
(corsport

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