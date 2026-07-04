Calciomercato Roma, per Mancini trattativa ferma per il rinnovo: l'Inter resta vigile

Si parla dei rinnovi in casa Roma. Uno è quello di Mancini che, al momento, non appare così semplice. Secondo le informazioni riportare dal sito quello appunto del difensore, ad oggi, sarebbe fermo.

L'Inter rimane vigile per capire la situazione, viene sottolineato. Anche perché i nerazzurri sono alla ricerca di un difensore che vada a sostituire le partenze che ci sono state già in questa sessione di mercato.

In casa giallorossa, le ultime parole sulla questione sono state appunto quelle del diretto interessato: "Stiamo parlando" ha detto qualche settimana fa. Di ulteriori dettagli, però, non ne sono usciti.

(FcInternews.it)