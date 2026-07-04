Calciomercato Roma, per Mancini trattativa ferma per il rinnovo: l'Inter resta vigile

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Il nome di Soulé rimane in uscita dalla Roma, lo sappiamo. Il giocatore non è mai stato convinto dalla possibilità di andare in Arabia Saudita - anche se negli ultimi giorni si è parlato di un'apertur...
Non arrivano buone notizie sul fronte Greenwood in casa Roma. Stando alle informazioni che sono state appena riportate dal giornalista, due dirigenti del Fenerbahce si sarebbero recati in Francia per...
Andreazzoli ha rilasciato un'intervista parlando del suo passato alla Roma: "Vedere Totti in allenamento era una goduria. E mi pagavano pure. Su di lui posso dire una cosa: non l'ho mai sentito rimpro...
|Squadra
|Pt
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading