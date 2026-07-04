Calciomercato Roma, Soulé non approfondisce offerte: lo scenario

#Soulé per ora non approfondisce offerte. Ma gli scenari potrebbero cambiare se arrivasse un titolarissimo a destra https://t.co/5DaU9izl4G— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 4, 2026
Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Non arrivano buone notizie sul fronte Greenwood in casa Roma. Stando alle informazioni che sono state appena riportate dal giornalista, due dirigenti del Fenerbahce si sarebbero recati in Francia per...
Si parla dei rinnovi in casa Roma. Uno è quello di Mancini che, al momento, non appare così semplice. Secondo le informazioni riportare dal sito quello appunto del difensore, ad oggi, sarebbe fermo. L...
Andreazzoli ha rilasciato un'intervista parlando del suo passato alla Roma: "Vedere Totti in allenamento era una goduria. E mi pagavano pure. Su di lui posso dire una cosa: non l'ho mai sentito rimpro...
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