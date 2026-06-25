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Roma Femminile: spunta Piovani in caso di addio di Rossettini

25/06/2026 alle 09:30.
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La Roma Femminile potrebbe cambiare guida tecnica. Come riferito da Giuseppe Mustica, giornalista de Il Messaggero, su X, infatti, in caso di divorzio fra Rossettini e il club giallorosso uno dei nomi da seguire sarebbe quello di Gianpiero Piovani, il quale da martedì scorso non è più l'allenatore dell'Inter Women.