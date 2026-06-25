Roma Femminile: spunta Piovani in caso di addio di Rossettini

La Roma Femminile potrebbe cambiare guida tecnica. Come riferito da Giuseppe Mustica, giornalista de Il Messaggero, su X, infatti, in caso di divorzio fra Rossettini e il club giallorosso uno dei nomi da seguire sarebbe quello di Gianpiero Piovani, il quale da martedì scorso non è più l'allenatore dell'Inter Women.

Qualora l’incontro #Rossettini-#Roma non dovesse andare per il verso giusto, uno dei nomi da seguire è quello di #Piovani: da martedì scorso non è più il tecnico dell’#Inter. Una situazione da monitorare. #AsRoma https://t.co/TYSooPgKax — Giuseppe Mustica (@MusticaG) June 25, 2026



