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Brasile, niente Mondiali per Wesley: lesione all'adduttore, circa un mese di stop. Ancelotti convoca Ederson al suo posto

07/06/2026 alle 18:23.
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Niente Mondiali per Wesley. Il laterale giallorosso è stato escluso dai convocati da parte del commissario tecnico Carlo Ancelotti, il quale ha convocato Ederson al suo posto. Dagli esami è emersa una lesione all'adduttore della coscia sinistra.

(egoo.com.br)

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Secondo quanto riferito da Filippo Biafora su X lo stop dovrebbe essere di circa un mese.