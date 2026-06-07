Brasile, niente Mondiali per Wesley: lesione all'adduttore, circa un mese di stop. Ancelotti convoca Ederson al suo posto

Niente Mondiali per Wesley. Il laterale giallorosso è stato escluso dai convocati da parte del commissario tecnico Carlo Ancelotti, il quale ha convocato Ederson al suo posto. Dagli esami è emersa una lesione all'adduttore della coscia sinistra.

(egoo.com.br)

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Wesley foi reavaliado neste domingo pela comissão médica da Seleção Brasileira e submetido a exame de imagem.



A ressonância magnética constatou lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda.



Diante do diagnóstico, a CBF anuncia a convocação do atleta Éderson, que se… — Diogo Dantas (@diogodantas) June 7, 2026





Secondo quanto riferito da Filippo Biafora su X lo stop dovrebbe essere di circa un mese.

#Wesley salterà i Mondiali per la lesione muscolare all'adduttore. Dai primi esami svolti lo stop dovrebbe aggirarsi intorno ad un mese#ASRoma @tempoweb pic.twitter.com/vjfBAVkBxt — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) June 7, 2026



