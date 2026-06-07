Wesley, infortunio con il Brasile nell'ultima amichevole: il terzino in lacrime. Ancelotti: "Aspettiamo la diagnosi, siamo preoccupati"

Ansia in casa Roma e per il Brasile dopo l'infortunio accorso a Wesley durante l'amichevole disputata a Cleveland contro l'Egitto, l'ultimo test prima dell'inizio del Mondiale. Il terzino giallorosso, schierato titolare dal commissario tecnico Carlo Ancelotti, è stato costretto ad abbandonare il campo dopo soli 15 minuti di gioco a causa di un fastidio muscolare all'inguine sinistro, lasciando il posto a Danilo. Il difensore è scoppiato in lacrime in panchina, visibilmente preoccupato per il rischio di dover saltare la rassegna iridata. Come riportato da O Globo, il calciatore è stato consolato dai compagni di squadra e dal medico della nazionale brasiliana, Rodrigo Lasmar.

Nel post-partita, il ct Carlo Ancelotti ha commentato la situazione clinica del difensore senza nascondere la propria preoccupazione: "Dobbiamo aspettare fino a domani per la diagnosi. Penso che avrà il tempo di riprendersi e di essere con noi a questo Mondiale. In caso contrario, dovremo scegliere qualcun altro, e abbiamo tempo per farlo. Effettueremo gli esami di diagnostica per immagini. È urgente, ci preoccupa. È un giocatore importante, gioca al massimo delle sue capacità, con potenza. Ha imparato molto su ciò in cui non era così bravo, la fase difensiva, la marcatura, ora in Italia. Spero non sia nulla di grave, che riceva le cure necessarie e che possa continuare con noi in questo percorso. Ma non nego che c'è urgenza e preoccupazione, se dovesse essere qualcosa di serio sarebbe un peccato".

L'esito degli esami strumentali atteso per le prossime ore chiarirà l'esatta entità del danno muscolare patito dal difensore giallorosso.

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