Turchia: nonostante l'eliminazione dal Mondiale, Montella confermato alla guida della Nazionale

Nonostante la brutta eliminazione dal Mondiale che si sta giocando in queste settimane in America, Messico e Canada, la Turchia non perde fiducia in Vincenzo Montella. L'ex giocatore ed allenatore della Roma, infatti, è stato confermato alla guida della Nazionale. Celik e compagni dopo appena due partite hanno dovuto dire addio al sogno Coppa del Mondo a causa di una doppia sconfitta arrivata contro Paraguay e Australia, ma nonostante questo l'Areoplanino resta sulla panchina dei turchi.



