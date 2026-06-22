Reijnders difende Malen: "Ci fidiamo di lui, con la Roma ha fatto vedere il suo valore"

Tijjani Reijnders si schiera dalla parte di Donyell Malen. Il centrocampista olandese, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del momento dell’attaccante della Roma con la Nazionale, dopo le difficoltà emerse nel trovare la via del gol nelle ultime uscite con l’Olanda. Malen, reduce da un impatto importante in giallorosso, è ancora alla ricerca del primo gol con gli Orange. Reijnders, però, non ha dubbi sulle sue qualità: "È la nostra punta. Ciò che ha fatto con la Roma è sotto gli occhi di tutti". L’ex Milan ha poi sottolineato anche il valore del percorso dell’attaccante in Serie A: "Ho giocato in Italia, so quanto sia difficile. Ci fidiamo di lui". Una presa di posizione chiara, dopo le parole di Koeman e la sostituzione arrivata all’intervallo nella sfida vinta contro la Svezia.