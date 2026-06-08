Olanda-Uzbekistan 2-1: Malen in campo per 65 minuti

Amichevole internazionale per l'Olanda di Donyell Malen in vista del Mondiale. Alle 20:45 l'attaccante giallorosso e i suoi compagni sono scesi in campo per sfidare l'Uzbekistan di Shomurodov. La sfida è termina 2-1 e il numero 14 giallorosso, sceso in campo dal primo minuto, è rimasto in campo fino al 65', Quando al suo posto è entrato Brobbey. Titolare con gli Orange anche Crycencio Summerville, uno degli obiettivi della squadra di Gasperini