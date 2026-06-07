Roma, una rosa da Champions

L'era di Tony D'Amico alla Roma è pronta a decollare. Sbloccati gli ultimi dettagli economici con l'Atalanta, domani dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale del nuovo ds, pronto a firmare un contratto triennale da 1,5 milioni a stagione. Gasperini spinge per avviare subito le manovre, con l'obiettivo chiaro di allargare la rosa e creare un nucleo solido di "15-16 giocatori altamente competitivi" per evitare i forti squilibri di minutaggio visti nella scorsa stagione.

(...) Il mercato in uscita è già attivo: dopo i saluti di Tsimikas, Ferguson ed El Shaarawy, Baldanzi passerà al Genoa con uno sconto (8,5 milioni), mentre si valutano le cessioni di Ziolkowski, Dovbyk e Vaz. In attacco, blindatissimo Malen, il sogno proibito resta Mason Greenwood (su cui è forte il Fenerbahçe). Tra le alternative, oltre a Summerville e Tzolis, è stato offerto anche Andrea Pinamonti, mentre Gianluca Scamacca non è un'opzione per i giallorossi.

(...) In difesa, molto dipenderà dal futuro di Evan Ndicka, corteggiato da Inter e Tottenham; in caso di una sua partenza, l'obiettivo per sostituirlo sarebbe Jayden Oosterwolde del Fenerbahçe. Per la fascia sinistra fari puntati sul giovane Rafael Obrador del Benfica, valutato 10 milioni, mentre a destra Celik e Rensch attendono l'insediamento di D'Amico per definire la loro permanenza. Intoccabile, infine, il centrocampo, a patto che Manu Koné non ceda alle lusinghe del mercato.

(Il Mesaggero)