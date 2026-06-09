Olanda, Malen sbaglia un gol. Koeman: "Se non segniamo, queste partite rischiamo di non vincerle"

Nella serata di ieri l'Olanda ha sconfitto in una gara amichevole l'Uzbekistan per 2-1. Malen è sceso in campo da titolare e ha giocato 65 minuti. L'attaccante della Roma non è riuscito ad incidere e ha anche sbagliato una rete. Il ct Koeman ha commentato la mancata vena realizzativa della squadra e, quindi, di Malen: "In queste due partite abbiamo segnato due gol su rigore. Creiamo le occasioni, ma se non segniamo, queste partite rischiamo di pareggiarle. Summerville e Malen hanno sbagliato due reti".