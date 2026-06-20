KONÈ: "Le Olimpiadi mi hanno cambiato la vità. Persino a Parigi ho sentito gente gridare Forza Roma"

LE PARISIEN - Dal ritiro della nazionale francese negli Stati Uniti, torna a parlare Manu Konè che ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano francese, ripercorrendo la sua storia dalle Olimpiadi del 2004 alla nazionale maggiore: "Le Olimpiadi mi hanno cambiato la vita, non venivo più considerato il ragazzino".

Il tuo motto è: "In missione". Perché?

«Perché il mio percorso non è stato semplice. Non mi è sempre stata data un'opportunità . Perciò mi alleno a dare sempre il massimo. Lotto per qualcosa di più grande di me: la mia famiglia. So che non posso mollare. Vado avanti con la mentalità di un guerriero, così che alla fine della mia carriera possa guardarmi indietro e dire che la missione è compiuta».

E che dire dell'uomo in tutto questo?

«Sono sempre la stessa persona. Solo perché la mia fama è cresciuta non significa che io debba cambiare. Mi accorgo di essere riconosciuto più spesso per strada, soprattutto a Roma. Alcuni tifosi hanno persino la mia foto come sfondo del cellulare. All'inizio mi ha sorpreso… Persino a Parigi ho sentito gente gridare "Forza Roma". La partita che ho giocato in Italia con la nazionale francese ha cambiato molte cose. Quando sono tornato a Roma, ho sentito più rispetto intorno a me. Anche in campionato, il modo in cui la gente mi guardava era cambiato».

Didier Deschamps ti ha definito un giocatore "sottovalutato". Condividi questa valutazione?

«Sì, credo che abbia ragione. Mi sono sempre sentito sottovalutato. Probabilmente a causa della mia personalità. Da giovane ero molto riservato, a volte persino un po' freddo. A volte sentivo di non ricevere ciò che meritavo. A volte mi chiedevo persino se mi stessi sopravvalutando. Quando mi sono infortunato al ginocchio a Mönchengladbach, diversi grandi club si interessavano a me. Sui giornali venivo menzionato tra i migliori club d'Europa. E poi, da un giorno all'altro, il nulla…».

Ne hai sofferto?

«Sì, mi ha segnato. Ma, ripensandoci, quel periodo mi ha reso più forte. Oggi voglio che la gente pensi: "È lui quello che vogliamo, e nessun altro". Non mi pongo limiti. Nella mia mente mi dico: "Se credi di meritare qualcosa, allora datti da fare per ottenerla"».